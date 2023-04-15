ABD'yi kızdıracak ziyaret ve çağrı

ABD'nin çeşitli komplolarla iktidardan inmesine neden olduğu Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, yeniden seçimleri kazanarak iktidara geldikten sonra yaptığı ilk yurt dışı gezilerinden biri Çin'e oldu. Silva'nın değindiği ilk konulardan biri ise dolara karşı ortak hareket etme isteği oldu.

Lula, Asya ülkesine seyahati kapsamında doların ticaretteki hakimiyetine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubu ülkelerinin ticarette kendi alternatif para birimlerini kullanması çağrısında bulunan Lula, Pekin yönetiminin bu yöndeki çabalarına destek verdi.

Dolarla ilgili düşüncelerini dikkat çeken ifadelerle paylaşan Lula, Şanghay'daki Yeni Kalkınma Bankası'nda yaptığı konuşmada, gelişmekte olan ülkeleri uluslararası ticarette ABD doları yerine kendi para birimlerini kullanmaya da çağırdı:

Her gece kendime neden tüm ülkelerin ticaretlerini dolara dayandırmak zorunda olduklarını soruyorum. Neden kendi para birimimize göre işlem yapamıyoruz?

Altın standardının ortadan kalkmasından sonra doların para birimi olduğuna kim karar verdi?

Şi Cinping'le görüştü

Financial Times'ın haberine göre, Lula'nın dolar bağımlılığından kurtulma çağrısı, Pekin'in sınır ötesi emtia ticaretinde Yuan para biriminin kullanımını teşvik etmeye yönelik artan çabalarıyla örtüşüyor.

Brezilya lideri Lula, Çin ziyareti kapsamında mevkidaşı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Lula'nın aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro, eski Başkan Donald Trump yönetimindeki ABD ile ikili ilişkilere öncelik vermişti.

Çin'in Brezilya'nın tarımsal emtia ve minerallerini satın alması ve Latin Amerika ülkesinin büyük tüketici pazarına ve altyapı sektörüne yatırım yapmasıyla ikili ticaret geçen yıl 150.4 milyar dolara yükseldi.

Lula, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'yi de ziyaret etti.

Büyüyen ekonomik ilişki, her iki ülkeyi de ikili ticarette kendi para birimlerinin daha fazla kullanılmasını teşvik etmeye başladı.

Çin devlet medyasının aktardığına göre, bu hafta, devlete ait Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın Brezilya şubesi, ülkedeki ilk doğrudan Yuan işlemini gerçekleştirdi.