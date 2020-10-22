AB’den Arakanlı Müslüman mültecilere 96 milyon avro destek

Avrupa Birliği (AB), Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilere "acil insani destek" sağlamak amacıyla 2020'de 96 milyon avro kaynak aktarıldığını bildirdi.

AB Komisyonu, Arakanlı Müslüman mülteciler için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), AB, ABD ve İngiltere'nin iş birliğinde uluslararası donörler konferansı gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, AB'nin Arakanlı Müslüman mültecilere 2020'de 96 milyon avroluk insani yardım ve kalkınma desteği sağladığına işaret edildi.

Mültecilere ve ev sahibi topluluklara sağlık, beslenme gibi alanlarda kullanılmak üzere 51,5 milyon avro insani yarım yapıldığı kaydedilen açıklamada, eğitim, sağlık ve beslenme alanlarında 39 milyon avro kalkınma desteği verildiği, bölgede istikrarı sağlamaya yönelik ise 5,5 milyon avro kaynak ayrıldığı ifade edildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.

Halihazırda 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanların tanınmasına karşı çıkıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA