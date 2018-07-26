ABD’nin Pekin Büyükelçiliği'nde patlama

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

ABD'nin Pekin Büyükelçiliği'nde bu sabah bir patlama meydan geldi. Olaya tanık olanlar büyükelçilik önünde patlamanın meydana geldiğini ve dumanların yükseldiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çin polisi bina etrafında güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet güçlerinden elde edilen bilgilere göre saldırganın Çin sınırlarında yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden olduğu bildirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırganın ise hafif yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Patlamanın yaşandığı bölgede Hindistan ve İsrail Büyükelçilikleri de bulunuyor

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 10:35