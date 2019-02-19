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Abdurehim Heyit'in ardından diğer Uygurlardan da talep yağıyor

Doğu Türkistanlılar, toplama kamplarında olan akrabalarının görüntülerini Çin hükûmetinden talep ederek, sosyal medyada #MeTooUyghur başlıklı bir kampanya başlattılar.

Abdurehim Heyit'in ardından diğer Uygurlardan da talep yağıyor

Çin, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına hapsettiği ünlü halk sanatçısı Abdurehim Heyit'in öldüğüne dair haberlere yanıt olarak bir video yayınlamış ve Heyit'in hayatta olduğunu iddia etmişti. Buna karşılık sosyal medyada akrabaları toplama kampında olan Uygurlar "Benim de akrabalarımın görüntülerini yayınla" sloganıyla bir kampanya başlattılar.

Sosyal medya kullanıcısı olan ve ABD'De yaşayan Uygur aktivist Gülşen Abbas kendi kız kardeşinin de sağ olup olmadığını öğrenmek istediği için görüntülerinin yayınlanmasını Çin hükûmetinden talep etti. 

Bu gelişme ile beraber, Twitter'da "#MeTooUyghur" başlığıyla bir kampanya başlatıldı. "#BenDeUygurum" ve "#MenMuUyghur" gibi Türkçe ve Uygurca versiyonları da olan bu kampanya sosyal medyada oldukça geniş bir yer buldu.

Ünlü Uygur komedyen Adil Mijit'in Türkiye'de yaşayan kızı Adile Mijit de aynı tepkiyi vererek, "Babamın görüntülerini istiyorum. İyi olduğunu bilmem gerekiyor. Onu derhal serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 11:21
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