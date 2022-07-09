Abe Şinzo'nun otopsi raporu belli oldu

Dün, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurularak hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Tokyo'ya ulaştı. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi. Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Dün, Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık havada yapılan etkinlikte yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurularak hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun cenazesi ,otopsi işlemlerinin ardından Tokyo'ya ulaştı.

Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi. Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, saldırganın bunu öldürme amacıyla yapmış gibi göründüğünü ifade etti.