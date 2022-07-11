Abe Şinzo'yu öldüren saldırgan silah yapımı için videolar izlemiş
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu öldürdüğü belirtilen şüpheli Yamagami Tetsuya'nın saldırıda kullandığı silahı yapmak için videolar izlediğini söyledi.
Kyodo News'te yer alan haberde, soruşturma yetkilileri, Yamagami'nin eski Başbakan Abe'yi vurduğu silahın yapımı için YouTube videolarından yardım aldığını bildirdi.
Yamagami, polis yetkililerine, saldırıya hazırlanırken bir tesiste silahı test ettiğini söylemişti.
Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu kaydeden müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtmişti.
Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.