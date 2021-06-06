Acarime'nin Meclis üyeliği düşürüldü

Ürdün'de elektrik kesintilerini Filistin'e destek gösterilerine engel olmak isteyen aşiretlere bağlayan 24 Mayıs'taki Meclis konuşması nedeniyle milletvekilliği bir yıl süreyle dondurulan ve daha sonra da görevinden istifa eden Usame el-Acarime'nin Meclis üyeliğine son verildi.

Meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisinde, 130 milletvekilinden 109'unun imzasıyla Acarime'nin üyeliğinin düşürülmesi için olağanüstü oturum düzenlendi.

Oturuma katılan 119 milletvekilinden 108'inin "evet" oyu kullanması üzerine Acarime'nin milletvekilliği düşürülmüş oldu.

Mecliste yarın, Acarime'nin istifasının oylamaya sunulması bekleniyordu. Milletvekilliğini düşürme kararı, bu oturumdan önce alınmış oldu.

Acarime, Mecliste 24 Mayıs'ta yapılan oturumda yaptığı konuşmada, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin, Ürdünlü aşiretlerin Filistin'e destek gösterisini engellemek için kasıtlı yapıldığını söylemişti.

Meclis Başkanı Abdulmunim el-Avdat ise Acarime'nin konuşmasını gündem dışı olması nedeniyle iç tüzüğe aykırı olarak değerlendirmişti.

Temsilciler Meclisi 27 Mayıs'ta Acarime'nin milletvekilliğini bir yıl süreyle dondurmuş, Acarime ise 2 Haziran'da görevinden istifa etmişti.

Dün akşam başkent Amman'ın batısındaki Naur bölgesinde Acarime yanlıları ile emniyet güçleri arasında çıkan olaylarda 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.