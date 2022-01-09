Adı "Kovid" olan Hintli: Ben virüs değilim

4 Ocak'ta attığı tweet'te Kovid-19 pandemisinin ardından ilk kez Hindistan dışına çıktığını söyleyen Kovid, "Bazı kişileri adımla eğlendirdim" dedi:

Gelecekteki yurtdışı gezileri eğlenceli olacak!

Adamın Twitter profilinde "Benim adım Kovid ve ben bir virüs değilim" yazıyor.

Sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Rohit Shroff adlı bir kişi "Bütün bu Kovid kaosunun ortasında Kovid Kapoor'un viral olması bu yıl şimdiye kadarki en komik ve muhtemelen tek 'pozitif' şey" dedi.



Başka bir Twitter kullanıcısıysa "Hey Kovid, pozitif kal" diye şaka yaptı.

Fransız haber ajansı AFP de seyahat planlama sitesi kurucusu Kovid'le görüştü. Kovid, pandemi sebebiyle sektörün çok durgun olduğunu ancak bu beklenmedik ilginin işlerini açmasını umduğunu söyledi.

Öte yandan Kovid, Hindistan'da nadir duyulan bir ad. Hintçe ve Sanskritçede alim anlamına geliyor. Kovid, annesinin kararı doğumdan çok daha önce verdiğini söyledi:

Güzel bir anlama sahip unutulmaz bir ad… Asla değiştirmeyeceğim.

Kovid şimdiye kadar sadece tek bir adaşıyla karşılaştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Independent Türkçe, AFP, Sputnik International, Indian Express