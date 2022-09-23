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AFAD'dan Pakistan'daki selzedelere yardım

Dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetleri yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Pakistanlı selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıttı.

Asya 23.09.2022, 21:43
AFAD'dan Pakistan'daki selzedelere yardım

AFAD yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytüsselam Refah Vakfı ile iş birliğinde Sindh eyaletinin Dadu bölgesinde selzedelere 500 koli gıda maddesi dağıtıldığını belirtti.

Yetkililer, çeşitli şehirlerde çadır kurma işlemlerinin sürdüğünü, yardımların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
#Afad #pakistan #yardım
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