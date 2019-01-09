Afgan diplomat Pakistanlı Fazlurrahman'dan barışa destek istedi

Afgan Yüksek Barış Konseyi Sekreteryası ve Uzlaştırma Bölgesel Konsensus Kıdemli Başkan Elçisi Mohammad Umer Daudzai, Afganistan barış görüşmelerine katkısı konularında görüşmek üzere İslam Alimleri Cemiyeti Partisi-Fazl'ın (JUI-F) lideri Mevlana Fazlurrahman ile biraraya geldi.

Afgan Yüksek Barış Konseyi'nin yaptığı açıklamada Daudzai'nin, Afgan hükümeti ile Taliban grubu arasındaki barış müzakerelerinde Pakistan Ulemasının desteğinin önemine vurgu yaptığını söyledi. Afganistan'daki barış süreci ile ilgili olarak Mevlana Fazlurrahman'a bilgi verdi ve bu konuda pratik adımlar atmaya ve yapıcı bir rol oynamaya çağırdı.

Açıklamada, Mevlana Fazlurrahman'ın Afgan barışındaki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığın ve Afganistan'a barış getirecek adımlar atmaya söz verdiğini ve her iki ülkenin halkı için de önemli olduğunu belirttiği bildirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net