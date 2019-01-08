Afgan korucuları ve Taliban arasında çatışma, 21 ölü

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde Taliban ile korucular arasında çıkan çatışmada 10 korucu ve 11 Taliban hayatını kaybetti.

Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badgis'in Kads ve Ab Kamari ilçelerindeki korucu karakollarına saldırı düzenleyen Taliban ile çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 10 korucu ve 11 Taliban üyesinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 32 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: