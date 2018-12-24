Afgan liderden Taliban mücadelesi için iki yeni atama

Afganistan'ın Cumhurbaşkanı Eşref Ghani, ordu ve polis kuvvetlerine başkanlık etmek üzere iki sert Taliban karşıtı atadı.

Ghani , savunma bakanı olarak Esadullah Halid'i ve içişleri bakanı olarak Amrullah Saleh'i seçti . ABD ordusunun yakın müttefikleri olan her iki adam da, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki konuşlu asker sayısını yarıya indireceğini açıklamasının ardından geldi.

Taliban'ı barış masasına oturtmak için görüşmelerin arttığı bir dönemde Afgan hükümetinin bu yeni atama kararı dengelerdeki hassasiyeti gösterdi.

Barış dilenerek gelmiyor

Afgan Parlamentosu'nun savunma komitesinin bir üyesi olan Fatullah Qaisari, cumhurbaşkanının iki yeni atamasının Taliban'ın gözünü korkutmak olduğunu söyleyerek, “Taliban, ABD, Suudi Arabistan ve Pakistan temsilcileriyle bir araya geldi, ancak Afgan barış heyeti ile görüşmeyi reddetti” dedi. “Afgan devlet başkanının Taliban'a baskı yapma zamanı geldi. Barış dilenerek gelmiyor. Taliban hedeflenmeli ve bu iki kişi ülkede güvenlik açısından etkili olabilir. ”

Taliban ise Afgan hükümetini ABD'nin kuklası olduğunu öne sürerek Afgan hükümeti ile muhatap olmuyor.

Hem Afganistan istihbarat servisini 2004’ten 2010’a götüren Amrullah Saleh hem de 2012’de ağır suikast girişiminde ağır yaralanmadan önce aynı organizasyonu yöneten Esadullah Khalid, ülkenin güvenlik güçleri arasında popüler olmaya devam ediyor.

Gani bir taşla iki kuş vuracak

Eşref Ghani'ye göre bu karar ile bir taşla iki kuş vurmuş olacak. İki emektar güvenlik şefi, yorgun askeri güçlere moral verecek ve Afgan savunmasına yön verecek. Cumhurbaşkanı Ghani kısa süre önce, 28 binden fazla Afgan polisinin ve askerinin 2015'ten bu yana öldüğünü, bunun daha da artacağını söyledi.

Kaynak: Reuters, www.dunyabulteni.net