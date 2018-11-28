Afgan ordusu sivilleri vurdu

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Garmsir ilçesinde Taliban'a yönelik operasyonda sivillerin vurulduğu bildirildi.

Helmand Valisi Muhammed Yasin Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede Taliban örgütüne yönelik operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğunu, ölü sayısının henüz netleşmediğini söyledi.

Han, militanların, sivil halkı kendilerine siper olarak kullandığını ve bu nedenle sivil kayıp yaşandığını savundu.

Bölge sakinlerinden Feda Muhammed ise ''Bölgede düzenlenen hava saldırısında 23 sivil yaşamını yitirdi.'' dedi.

Kabil'de saldırı

Öte yandan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, basına yaptığı açıklamada, saldırının, Kabil'in Dispiçeri bölgesinde yabancı bir güvenlik şirketinin girişinde yaşandığını söyledi.

Rahimi, saldırıda kayıp olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Görgü tanıkları, intihar saldırganının G4S adında bir yabancı güvenlik şirketini hedef aldığını bildirdi.

Bölgeden silah sesleri duyulurken olay yerine giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA