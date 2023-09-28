Afgan parası en çok değerlenen para birimi oldu

Afganistan'ın para birimi Afgani, bu yılın üçüncü çeyreğinde değerini en fazla artıran para birimi oldu.

2023 yılının üçüncü çeyreğinin en iyi performans gösteren para birimi yükselen Afganistan İslam Emirliği yönetiminin Afgani'si oldu.

MepaNews'in Refinitiv'in verilerine dayandırdığı haberine göre Afgani, 1 Temmuz'dan bu yana dolar karşısında yüzde 9 değer kazanarak küresel sıralamada zirveye yerleşti ve en çok değer kazanan para birimi oldu.

Böylece Afganistan para birimi 2023 yılı başından bu yana yüzde 14 değer kazanarak Kolombiya pesosu ve Sri Lanka rupisinin ardından 2023'te dünyanın en güçlü performans gösteren üçüncü para birimi oldu.

İslam Emirliği yönetimi Ağustos 2021'de Kabil'i geri aldığından bu yana ekonomi alanında birçok mali tedbirin yanı sıra yatırımlara da ağırlık verdi.

AFGANİSTAN PARASI NEDEN DEĞERLENİYOR?

Afganistan parasının değerlenmesinin en önemli nedeni Taliban'ın aldığı karar oldu.

Taliban yönetimi, ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı.

Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, konu hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada,

Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi.

Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı.