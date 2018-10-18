Afgan valinin koruması komutan toplantısını kana buladı

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde üst düzey güvenlik toplantısına düzenlenen silahlı saldırıda, Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti.

Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yeftali, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO'nun Afganistan'daki komutanı Scott Miller ve diğer Afgan yetkililerin arasında bulunduğu güvenlik toplantısına silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Yeftali, ''Saldırının Kandahar Valisi'nin Gülbeddin adındaki bir koruması tarafından yapıldı.'' dedi.

Saldırıda ülkedeki ABD ve NATO Güçlerinin Komutanı Scott Miller'in yara almadan kurtulduğunu ifade eden Yeftali, ''Saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey ile İl İstihbarat Başkanı Abdul Mumin Husainkhil hayatını kaybetti.'' diye konuştu.

"Taliban: Hedef Miller ve Açikzey"

''Saldırıda Kandahar Valisi Zalmay Veysa ve 404 Meyvend Bölge Komutanı Nabi İlham ağır yaralandı.'' diyen Yeftali, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını bildirdi. Yeftali, Kandahar'da güvenlik sıkıntısının olmadığını ve kimsenin endişe etmemesi gerektiğini aktardı.

Afganistan'daki NATO birliğinden yapılan açıklamada, saldırıda üç ABD askerinin yaralandığı, Miller'in yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Afganistan Medya Kurumlarını Destekleme Merkezi, saldırıda bir gazetecinin de öldüğünü açıkladı.

Saldırıyı üstlenen Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmadi, saldırının hedefinin NATO'nun Afganistan'daki Komutanı Scott Miller ile Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık Açikzey olduğunu iddia etti.

Türkiye kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Kandahar Valisi'nin başkanlığında, Kararlı Destek Misyonu Komutanı'nın da katıldığı bir toplantı sırasında meydana gelen saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü ve İstihbarat Şefi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan’da barış ve istikrar sağlanması yönündeki çabaları akim kılmayı amaçlayan bu saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifa temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 20:03