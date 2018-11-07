Afganistan - Çin arasında hava koridoru açıldı

Afganistan, 6 Kasım Salı günü iki ülke arasında hizmete giren hava koridoru ile Çin'e çam fıstığı ihracatını resmen başlattı.

Afganistan Başkanlık Ofisi, Afganistan-Çin hava koridorunun üst düzey yetkililerin katıldığı bir tören ile Cumhurbaşkanı Muhammed Ashraf Ghani (Eşref Gani) tarafından açıldığını ilan etti. Yapılan açıklamada, hava koridoru yoluyla ilk sevkiyatın Çin'e taşınacak 20 ton çam fıstığından oluştuğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ghani, hükümetin çam fıstığı, antep fıstığı ve kimyon da dahil olmak üzere ülkenin gizli hazinelerine çok önem vereceğini ve bundan sonra her yıl çam fıstığı ulusal gününün kutlanacağını vurguladı.

Başkanlık ofisinden açıklanan verilere göre, çam fıstığı ihracatı yılda 23 bin metrik tona ulaşıyor ve bundan sonra Afganistan'ın adı ve ismiyle ihraç edilecek. Ghani, çam fıstığı ihracatından elde edilen faydaların büyük bir kısmının - yılda 500 milyon dolar - yabancıların ceplerine gittiğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kabil'deki endüstriyel fuarın kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ghani, Afganistan'dan giden fıstık ihracatının yılda 700 milyon dolara çıktığını söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net