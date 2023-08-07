Afganistan'da 10 yaşından küçük kızlara okul yasağı

2021'de Afganistan yönetimini tekrardan ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik kısıtlamalarına bir yenisini ekledi. Taliban, Gazni (Gazne) vilayetinde 10 yaşından büyük kız çocuklarına eğitim yasağı getirdi.

Ağustos 2021'de Afganistan'ın yönetimini 20 yıl sonra yeniden ele geçiren Taliban, kız çocuklara yönelik yeni bir yasak kararı aldı. Afganistan'ın Gazni (Gazne) vilayetinde, 10 yaşından büyük kız çocukların ilkokul derslerine katılması yasaklandı.

BBC'nin Farsça servisinin aktardığına göre, Taliban yönetimindeki Eğitim Bakanlığı, kısıtlamayı okul müdürlerine bildirdi.

Taliban, Gazni (Gazne) vilayetindeki okulların ve kısa dönem kursların müdürlerine "10 yaşından büyük hiçbir kız çocuğun okullarda okumasına izin verilmediğini" belirtti.

Taliban yetkililerinin, üçüncü sınıfın üzerindeki kız öğrencilerin evlerine gönderilmesi için müdürlere talimat verdiği aktarıldı.

KADINLARA GETİRİLEN KISITLAMALAR

Taliban'ın 2021'de Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirmesinden bu yana kadınlara yönelik baskı da arttı.

Kadınlardan sadece gözlerini gösterecek şekilde giyinmeleri ve 72 kilometreden uzak yerlere seyahat etmeleri halinde bir erkek akrabanın onlara eşlik etmesi isteniyor.

Taliban kasım ayında kadınların parklara, spor salonlarına ve yüzme havuzlarına girmelerini yasaklamıştı. İslami olmadığı iddiasıyla ülkedeki tüm kuaförler ve güzellik salonlarını kapatmıştı.

Taliban en son ise, "toplumda ahlaki yozlaşmaya neden olduğu, gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği ve İslam'a aykırı olduğu" gerekçesiyle müzik aletlerini imha etmişti.