Afganistan'da 25 kişi kaçırıldı

Afganistan'ın Belh şehrinin Kushinda ilçesinde arasında kadınların da olduğu otobüsten 25 kişi kaçırıldı.

Vali sözcüsü Munir Ahmad Farhad konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu sabah Taliban güçlerinin, Belh'den Mezar-ı Şerif'e seyahat eden yolcu otobüsünün durdurularak yolculardan 25'ini kaçırdığını söyledi.

Olay, Belh'in Kushinda ilçesinde meydana geldi. Kaçırılan yolcular arasında kadınların da olduğu bildirildi.

Taliban üyelerinin daha sonra kadın rehineleri serbest bıraktığı belirtilirken alıkonulan yolcuların kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net