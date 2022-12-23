Afganistan'da 'Alimler Meclisi' kuruldu

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetimi Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin emriyle Feryab ve Bağlan vilayetlerinde "Alimler Meclisi" kurulduğu ifade edildi.

Sözcü Mücahid'in açıklamasında, kurulan bu meclislerin vilayetlerde "ilgili memurlarına İslami hükümlerle ilgili tavsiyelerde bulunmak ve hükümlerin uygulanmasını sağlamak" olacağı kaydedildi.

Ahundzade'nin emriyle kurulan meclislerde üst düzey İslam alimlerinin görev alacağı belirtildi.

Taliban lideri Hibetullah Ahundzade'nin ofisinden geçtiğimiz dönem yayımlanan bir bildiride Afganistan'da had ve kısas cezalarının titizlikle uygulanması gerektiği ifade edilmiş, bildirinin arından Yüksek Mahkeme kararları infaz edilmeye başlanmıştı.

Kaynak: Mepa News