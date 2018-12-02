Afganistan'da Alman çoban köpekleri revaçta

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki tek köpek dükkanı evcil hayvan sahiplerine bölgede revaçta olan Alman çoban köpekleri konusunda hizmet veriyor.

Kabil'de bulunan Afganistan Alman Çoban Köpekleri Kulübü Afganistan'daki tek köpek dükkanı.

Ocak 2018'de kurulan kulüp, Kabil'de sağlık, gıda, aksesuar, eğitim ve köpek satış hizmetleri veriyor. Ülkede Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından lisanslanmış olan tek köpek dükkanı.

Afganistan'da şehirlerde evde köpek beslemek revaçta iken kırsal alanlarda ve köylerde çok sayıda kişi özellikle yabancıların evlerine girmesini önlemek için bekçi köpeklerine yöneliyor.

Mağazadaki satış müdürü Massoud Sinan, her gün yeni müşteriler aldığını söylüyor. Köpekleri evlerinde tutan çoğu insan, beslenme ve aşılama konusunda temel bilgiye sahip değil, fakat onlara burada sağlık ve köpek maması hakkında bilgi veriyoruz, diyor Massoud.

Bu yerel evcil hayvan dükkanı, özel ve kamu kuruluşlarını korumak için K9 köpeklerini iş anlaşmaları ile satıyor.

Mohammad Firoz Mohammadi kıdemli veteriner olarak çalışıyor. Klinikte kendisine iki kadın veterinerle yardımcı oluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net