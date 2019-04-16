Afganistan'da bir polis 4 meslektaşını öldürdü

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde, bir polisin, 4 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü bildirildi.

Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, basına yaptığı açıklamada, Farah'ın merkezindeki karakolda görev yapan bir polis memurunun, 4 meslektaşını öldürdükten sonra Taliban örgütüne sığındığını söyledi.

Muhib, saldırgan polisin Taliban ile önceden bağlantısının olup olmadığının araştırılacağını belirtti.

Afganistan'da daha önce de güvenlik güçleri arasına sızan ve terör örgütlerine çalışan kişiler tarafından benzeri saldırılar düzenlenmişti.