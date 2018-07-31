Afganistan'da bombalı saldırı, 11 ölü

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Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri yaptığı açıklamada, Balabuluk ilçesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

Patlama sonucu 11 sivilin öldüğünü kaydeden Mehri, 38 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.