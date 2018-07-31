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Afganistan'da bombalı saldırı, 11 ölü

Afganistan'ın Farah ilinin Balabuluk ilçesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba patladı. Olayda 38 kişi yaralanırken 11 kişi de hayatını kaybetti

Afganistan'da bombalı saldırı, 11 ölü

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri yaptığı açıklamada, Balabuluk ilçesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

Patlama sonucu 11 sivilin öldüğünü kaydeden Mehri, 38 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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