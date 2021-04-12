Afganistan'da doktorları taşıyan askeri araca saldırı: 2 ölü
Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif şehrinde, içinde doktorların bulunduğu askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, 209. Şahin Kolordu Komutanlığında görevli doktorları taşıyan askeri aracın, Mezar-ı Şerif'in Ferdevsi bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Saldırıda kolordudaki hastanenin başhekimi Salih Muhammed Samim ile araç sürücüsünün hayatını kaybettiğini ifade eden Adil, saldırganların kaçtığını belirtti.
Öte yandan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı ise saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
Kaynak: AA