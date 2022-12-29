Afganistan'da halk derinleşen yoksullukla karşı karşıya

Hindistan merkezli Observer Araştırma Vakfı, Afganistan'da açlığın ciddi boyutlara ulaştığı ve gıda güvenliğinin gittikçe kötüleştiği uyarısında bulundu.

136 ülkedeki gıda güvensizliğini inceleyen düşünce kurulu yayımladığı bir raporda, Afganistan'ın Güney Asya ülkeleri arasında gıda güvensizliği listesinde birinci sırada yer aldığını ortaya koydu.

Güney Asya'nın 2022 yılında Küresel Açlık Endeksi'nde yüzde 27,4 bir oranı yakalayarak dünyanın en yüksek bölgesel açlık düzeyine ulaştığının kaydedildiği raporda, Afganistan'ın 136 ülke içerisinde 109. ülke olduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Afganistan'ın yüzde 29,9 bir oranla ciddi düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı.

Ayrıca, Afgan halkının geçmiş dönemden bu yana ekonomik sıkıntılardan ötürü yeterli gıdaya ulaşamaması sebebiyle açlıkla karşı karşıya kaldığı da raporda geçen ifadeler arasında.

Çocukların da bu süreçte sağlıklı beslenme alışkanlıklarından uzak bir hayat geçirdiği belirtiliyor.

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı, 2022 yılında yaklaşık olarak 2,8 milyon çocuk ve kadının yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu açıklamıştı.

Afganistan'daki ekonomik durum

Neredeyse yarım asırlık kesintisiz savaş sürecinden Taliban'ın yönetimi devralmasıyla sıyrılan Afganistan'da halkın büyük kısmı yoksulluk içerisinde yaşıyor.

Konunun uzmanları bu yoksulluğun aşılamamasındaki en büyük engel olarak ABD'nin ekonomik yaptırımlarını gösteriyor.

Taliban yönetiminin meşruiyet kazanmamasını isteyen ABD ise ülkeden çekilirken Afganistan'a ait 10 milyar dolarlık döviz rezervini dondurmuştu.

Taliban'ın, yönetimi ABD destekli eski Kabil hükümetinden devraldığı dönemde Afganistan Merkez Bankası'nın döviz rezervleri başlangıçta 10 milyar idi.

Bir süre sonra, nedeni bilinmeyen bir şekilde, söz konusu meblağın 7 milyar dolar olduğu açıklandı.

ABD yönetiminin son aldığı kararla birlikte paranın 3.5 milyar dolarlık kısmı 11 Eylül saldırılarının mağdurlarına ve 3.5 milyar doları ise Afgan halkına insani yardım olarak verilmek üzere bir fona aktarılacaktı.

Ancak Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin söz konusu yardım fonuna erişim hakkının bulunmadığı bildiriliyor.

Afgan yetkililer fonların tamamen Afganistan'a iade edilmesini istiyor.

Rusya'dan çağrı: Afganistan'a ait fonlar serbest bırakılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin el koyduğu Afganistan Merkez Bankası'na ait döviz rezervlerine ilişkin bir açıklama yaparak, dondurulmuş fonların serbest bırakılmasını talep etmişti.

Putin yaptığı bir konuşmada Afganistan'daki ekonomik istikrarı sağlamak için ortak girişimler yapılması gerektiğini kaydederek "Afganların işgal sürecindeki kayıplarının telafi edilmesi için yasa dışı bir şekilde dondurulan Afgan fonlarının serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Mepa News