Afganistan'da lise yakınında intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 2. Bölge olarak bilinen mahallede bir patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Najib Danish, Estiqlal (İstiklal) Lisesine çok yakın bir yerde intihar saldırısının gerçekleştiğini doğruladı. Gelen ilk bilgilere göre saldırıda en az yirmi beş kişinin öldüğü öne sürüldü.

Saldırı protesto gösterilerinin yapıldığı bölgeye yakın bir mahallede gerçekleşti.

Yüzlerce protestocu, geçtiğimiz gece Cumhurbaşkanı Ghani'nin Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüdü. Taliban'ın Urlagan vilayetinin Gazneli ve Kaza Uruzgan ilçesinin Jaghoori ve Malistan ilçelerine koordineli saldırıları protesto edildi. Cumhurbaşkanı'ndan olaya müdahalesi istendi.

Saldırıyı şu ana kadar hiçbir şahıs veya grup üstlenmedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 15:14