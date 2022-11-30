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Afganistan'da medresede patlama: 10 öğrenci yaşamını yitirdi

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetindeki bir medresede öğle namazı sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 öğrenci hayatını kaybetti.

Asya 30.11.2022, 14:36
Afganistan'da medresede patlama: 10 öğrenci yaşamını yitirdi

Taliban geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor, basına yaptığı açıklamada, Samangan vilayetinin merkez ilçesi Aybek'te bulunan Cihadiye Medresesi'nde öğle namazı sırasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Takor, patlamada en az 10 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda öğrencinin yaralandığını duyurdu.

Olay yerine ilk yardım ekipleri gönderildi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

#Afganistan #medrese #patlama
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