Afganistan'da, Peştunlardan ABD ve Hükümet karşıtı gösteri

Afganistan'da Taliban'a yakınlıkları ile bilinen Peştunlar ABD ve Afgan hükümetinin hava saldırıları ile Peştun soykırımı yapıldığını söyleyerek protesto gösterisi düzenledi

Afganistan'da, Peştunlardan ABD ve Hükümet karşıtı gösteri

Afganistan'ın Paktika eyaletinin Gomal şehrinde yüzlerce insan, Amerikan ve Afgan güçleri tarafından sivillerin öldürülmesiyle ilgili protesto gösterisi düzenledi

Saldırılarda en az 11 sivilin öldüğü açıklanırken çok sayıda insan yaralandı ve birçok ev kullanılamaz duruma geldi.

Paktika 'da yüzlerce protestocular Kabil rejiminin ve Amerikan güçlerinin zulümlerini protesto etti.

İnsanlar "Biz işgal rejimini kabul etmiyoruz, Kabil Yönetimi köledir" pankartları taşıdı.

Sloganlar atan öfkeli protestocular ABD’nin barışa engel olduğunu ve hiçbir zaman barışçıl Afganistan’ı istemediğini iddia etti. Protestocular olaylara soruşturma ve failler için ceza talep etti.

Paktika Afganistan'ın en fakir eyaleti olarak biliniyor. Protestocular hava saldırıları ile Peştunları soykırıma uğratmanın hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 16:59
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