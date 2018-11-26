Afganistan'da polis konvoyuna saldırı

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban üyelerinin polis konvoyuna saldırması sonucu 18 polisin öldüğü bildirildi.

Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezinden Laş Cavin ilçesine giden polis konvoyuna pusu kurduğunu söyledi.

Saldırıda 18 polisin öldüğünü ifade eden Kani, ölenler arasında Laş Cavin İlçe Emniyet Müdürü Muhammed İkbal'in de bulunduğunu belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 25 polisin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 10:49