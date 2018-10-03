Afganistan'da şaibeli uçak kazası

ABD'ye ait US C-130J Super Hercules uçağı Afganistan'ın doğusunda düştü. Uçakta bulunan 11 askeri personelin öldükleri ifade edildi.
Ancak haberi ilk yayınlayan site, daha sonra haberi yayından kaldırdı.Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 18:25
ABD askerlerini taşıyan uçağın Afganistan'da düştüğü iddiası gündeme düştü.
ABD'ye ait US C-130J Super Hercules uçağı Afganistan'ın doğusunda düştü. Uçakta bulunan 11 askeri personelin öldükleri ifade edildi.
Ancak haberi ilk yayınlayan site, daha sonra haberi yayından kaldırdı.Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 18:25