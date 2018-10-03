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Afganistan'da şaibeli uçak kazası

ABD askerlerini taşıyan uçağın Afganistan'da düştüğü iddiası gündeme düştü.

Afganistan'da şaibeli uçak kazası

ABD'ye ait US C-130J Super Hercules uçağı Afganistan'ın doğusunda düştü. Uçakta bulunan 11 askeri personelin öldükleri ifade edildi.

Ancak haberi ilk yayınlayan site, daha sonra haberi yayından kaldırdı. 

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 18:25
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