Afganistan'da savaş ortasında bahçe kuranlar

Afgan ordusunda birliklerin kendilerine ait bahçelerinin olması bölgede oldukça yaygın bir ritüel. Önceden paketlenmiş yiyeceklerle yaşayan Batılı askerlerin aksine kendi yiyeceklerini yetiştiren Afgan askerler için bu bahçeler hem birer dinlenme hem de besin kaynağı.

Bahçeler silah ve patlama seslerinin hiç azalmadığı Helmand'da savaş ortasında vaha gibi duruyor.

Lalage Snow isimli fotoğrafçı tarafından yürütülen çalışmada, Kabil'deki eski Darul Aman Sarayı'nda bahçıvan olarak çalışan Muhammed Kabir, doğanın bir yandan bombalarla yok edilirken bir yandan da bitkilerle yeniden canlandırmaya çalışılmasını paradoks olarak görüyor.

-Kabil

Onlar için bahçecilik, çatışmadan kaçmanın, barışı bulmanın, normale dönmenin ve yeniden hayata odaklanmanın bir yolu.

“Sonuç olarak, gazeteciler her zaman buraya geliyorsunuz, öykülerimizi alıyorsunuz ve sonra hiçbir şey olmuyor” derken Gazze'deki çatısında yüzlerce ve yüzlerce kaktüs yetiştiren bir adamı hatırlatıyor.

Afganistan'a bir kere giden tekrar gitmek zorunda

“Afganistan hakkında çok komik bir şey var” diyor bahçıvan, "Bir kez gittinizse tekrar gitmek zorundasınız." diyor gülerek.

2007'de ilk kez Güney Helmand Eyaletine bir İngiliz birimiyle birlikte gelen bahçıvan ülkenin büyülü havasından çok etkilendiğini söylüyor.

“Bir gece bir ay vardı, gördüğüm en büyük ay, parlak turuncu ve dünyayı sarkaç gibi takıyor gibiydi” diyor.

"Bu ayın altındaki askeri üsde gece saat 10'da yürüdüğümü ve yıldızlara baktığımı hatırlıyorum, sonra da Afganistan'ın seslerini duvarların ardında duyuyordum."

Bölgeye gelen genç İngiliz askerlerini bölgeye konuşlandırılmadan hemen önce, ardından dağıtımlarının ortasında ve son olarak da eve dönüş yolculuğuna çıkmadan önce fotoğrafladığını söyleyen Snow, “Beni etkileyen tek şey… bu adamların ne kadar değiştiğini ve duygusal olarak da nasıl değiştiklerini” diyor.

“Gerçek çözülme, insanlarla empati kurduğunuzda olur” diyen bahçıvan, “Eğer bazı şeyler hakkında biraz kaygılanmaya başlarsanız ve biraz histerik olmaya başlarsanız… ya histerik ya da ölümcül değilse, o zaman insanlığın görünümünü kaybediyorsunuz ve kim olduğunuzu görmezden geliyorsunuz.”

“Bence bahçeler ve proje, benim daha çok fazla konuyu çözmeme ve benim biraz daha fazla olumlu bir şeyleri görmeme yardımcı oldu” şeklinde ifade ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 16:55