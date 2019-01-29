Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Taliban üyelerinin, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesinde polis karakoluna saldırması sonucu 6 yerel polisin öldüğü bildirildi.
Şolgara Emniyet Müdürü Muhammed Arif, gazetecilere yaptığı açıklamada, Talibanın, Şolgara'nın Budana Kale köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Saldırıda 6 yerel polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Arif, 3 yerel polisin de yaralandığını söyledi.
Arif, saldırının ardından çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu örgütün, 2 karakolun kontrolünü sağladığı iddia edildi.
Kaynak: AAGüncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019, 13:21