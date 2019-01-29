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Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Talibanın, Şolgara'nın Budana Kale köyündeki polis karakoluna saldırdığı bildirildi

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

Taliban üyelerinin, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgara ilçesinde polis karakoluna saldırması sonucu 6 yerel polisin öldüğü bildirildi.

Şolgara Emniyet Müdürü Muhammed Arif, gazetecilere yaptığı açıklamada, Talibanın, Şolgara'nın Budana Kale köyündeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saldırıda 6 yerel polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Arif, 3 yerel polisin de yaralandığını söyledi.

Arif, saldırının ardından çıkan çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu örgütün, 2 karakolun kontrolünü sağladığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2019, 13:21
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