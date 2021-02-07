Afganistan ve Kamboçya ilk doz Kovid-19 aşılarını aldı

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısından Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen 500 bin doz, bugün Kabil Hamid Karzai Havalimanı'na ulaştı.

Sağlık Bakanlığı aşılama programı yetkilisi Gulam Destegir Nazari, yaptığı açıklamada, aşıların öncelikle sağlık çalışanlarına, ardından güvenlik güçlerine ve kamu görevlilerine uygulanacağını belirtti.

Nazari, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşıya acil kullanım onayı vermesinin hemen ardından aşılamaya bu ay içinde başlamayı umduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığına vekalet eden Vahid Mecru da ülke nüfusunun yüzde 20'sine yetecek kadar aşı siparişi verdiklerini, kalan yüzde 40'ını aşılamak için uluslararası sağlık paydaşlarının katkısını beklediklerini kaydetti.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen aşıları satın alan Afganistan, ayrıca Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Çin'den de aşı tedarik edecek.

Kamboçya'ya kilit müttefiki Çin'den aşı bağışı

Öte yandan Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’ya Çin tarafından bağışlanan 600 bin doz Sinopharm aşısı bugün ülkeye ulaştı.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, kabine üyeleri ve Çin’in Phnom Penh Büyükelçisi Vang Vıntian ile Çin Hava Kuvvetlerine ait uçakla başkent Phnom Penh’deki havalimanına getirilen Sinopharm aşılarını teslim aldı.

Hun Sen yaptığı açıklamada aile üyelerini, üst düzey bürokrat ve askerleri halka örnek olması için 10 Şubat’ta aşı olmaya çağıracağını belirtti.

Hun Sen açıklamasının devamında, ülkesinin şimdiye kadar 11 milyon doz aşı bağışı için söz aldığını, şubat içinde de toplam 20 milyon doz aşıya ulaşarak nüfusun üçte ikisine denk gelen 10 milyon vatandaşı aşıyla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng ise açıklamasında, bakanlığının acil durum yetkisi altında Sinopharm aşısının kullanımına izin verdiğini belirtti ancak aşılamanın ne zaman başlayacağına dair bilgi vermedi.

Kamboçya’nın Çin'den alacağı 1 milyon doza ek olarak, Avustralya’dan da 3 milyon doz aşı bağışı alması bekleniyor.

Avustralya hükümeti, geçenlerde Kamboçya’ya bağışlanmak üzere 3 milyon doz aşı için 28 milyon dolarlık ödenek ayrıldığını duyurmuştu. Ülke ayrıca, COVAX girişiminden de 7 milyon doz aşı sağlamayı umuyor.

AA