Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı üniversitelere dair kararın gerekçelerini açıkladı

Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Mevlevi Nida Muhammed Nedim, üniversitelere yönelik gündeme oturan kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Afganistan devlet televizyonu RTA'ya konuk olan Mevlevi Nedim, söz konusu karara dair merak edilen soruları yanıtladı ve kararın gerekçelerinden bahsetti.

Karma eğitim ve tesettür

"Afganistan'da yaklaşık 15 aydır İslam Emirliği yönetiminin bulunduğunu" belirten Mevlevi Nedim, "tüm üniversitelerin uyulması gereken kurallara dair uyarıldığını, temel ilkelerin kendilerine iletildiğini" söyledi. Ancak Nedim, "üniversitelerin bu kurallara uyum sağlamadığını" dile getirip, "kurallara uyum konusunda en büyük problemin özel üniversitelerden kaynaklandığını" kaydetti.

Mevlevi Nedim, "üniversitelerin çözüm bulamadığı en temel meselenin karma eğitim olduğunu, bu sorunun halen sürdüğünü ve kız-erkek karışık eğitimin büyük bir problem teşkil ettiğini" söyledi.

Bir diğer meselenin, "bazı kız öğrencilerin ikamet ettikleri illerden farklı bölgelerdeki üniversitelere gitmesi ve burada yurtlarda kalması olduğunu" söyleyen Nedim, "bu kişilerin yanlarında mahremleri olmadan seyahat etmelerinin soruna yol açtığını" savundu.

Mevlevi Nedim, "üniversitelerdeki birçok kız öğrencinin tesettür kurallarına da riayet etmediğini, üniversitelerin bulunduğu bölgelerde çevrenin de kurallara uyulmaması sebebiyle olumsuz etkilendiğini ve bozulmalar yaşandığını" dile getirdi.

Özellikle "tesettür kurallarına uyulmamasının oluşturduğu problemlerin" altını çizen Nedim, bu gerekçelerle üniversite eğitimine geçici olarak ara verildiğini, düzenlemelerin ardından eğitimin süreceğini söyledi.

Süreç ne kadar devam edecek?

Üniversitelerin ne zaman yeniden açılacağı sorusunu da yanıtlayan Mevlevi Nedim, "İslam Emirliği'nin bu konunun çözüme ulaştırılması için büyük bir çaba gösterdiğini" kaydederken, "İslam şeriatı çerçevesinde sorunun çözülmesi için özveriyle çalıştıklarını" söyledi.

Mevlevi Nedim'e tüm dünyanın karara yönelik tepkisi hatırlatıldı. Nedim, "Afganistan kimsenin iç işlerine müdahale etmediği gibi kimse de Afganistan'ın iç işlerine karışmamalı. Biz şeriatın uygulanması için canımızı verdik, paramparça olduk, bundan taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nedim, "kadın erkek tüm Afganların haklarını koruduklarını, şeriata uygun düzenlemeler ne zaman gerçekleştirilirse üniversitelerin o zaman açılacağını" belirtti.

Kaynak: Mepa News