Afganistan'ın iki komşusundan ortak tatbikat

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Tacikistan sınırındaki Namangan vilayetinde bulunan Gurumsaray poligonunda 26 Temmuz'da başlayan Özbek-Tacik ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Tatbikatta, yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelere karşı mücadelede iş birliği konusu işlendi. 100'den fazla Özbek ve Tacik askerinin katıldığı tatbikatta Özbekistan silahlı kuvvetlerine ait askeri araç ve teçhizat da kullanıldı.

Tatbikatın kapanışında Özbekistan Savunma Bakan Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Şuhrat Halmuhamedov ve Tacikistan Savunma Bakanı Başdanışmanı Azam Kasimov da hazır bulundu.

Afganistan’ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban’ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine, Özbekistan ve Tacikistan yönetimi Afganistan ile sınırlarında güvenliği güçlendirme amacıyla askeri tatbikatlar düzenliyor.

Bugün, Özbekistan’ın Afganistan sınırındaki Tirmiz poligonunda, 1500 asker ve 200 askeri aracın katıldığı Rusya-Özbekistan ortak askeri eğitim tatbikatı başlamıştı.

Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre, Tacikistan ile ise 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken, son dönemde Afganistan'daki durumun kötüleşmesi üzerine Taliban’ın saldırılarından kaçan 1500’e yakın Afgan askeri ile 500’den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan’a, 100’den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı.