Afrika, G20'ye daimi üye olmak istiyor

Afrika'nın uluslararası arenada tartışılmaz bir ortak olduğunu kaydeden Sall, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla bakımından kıtanın, dünyanın 8. ekonomisi olduğunu söyledi.

AfB Dönem Başkanı Sall, Afrika'nın dünyadaki ekilebilir arazilerin yüzde 60'ından fazlasına sahip olduğunu anımsatarak, kıta nüfusunun 2050'de 2,5 milyara ulaşacağını dile getirdi.

Sall, "Mevkidaşlarımı, bu gerçekler ışığında Afrika'nın G20 daimi üyeliği konusunda harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

Kıtadaki gıda ve enerji güvenliği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Sall, Afrika ülkelerinin ekonomilerinin, dışa bağımlı olduğu için daha savunmasız bir konumda bulunduğuna vurgu yaptı.

Macky Sall, Sahel'de 2,2 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, küresel tedarik zincirlerinin daha adil ve kapsayıcı olmasına öncelik verilmesi gerektiğini kaydetti.

Enerji sistemlerinin dönüşümünün aciliyetine de vurgu yapan Sall, Afrika'nın Paris İklim Anlaşmasına uyma taahhüdünü de yineledi.