Ahmet Akalın yazdı: Kazakistan’ın Türk Devletler Teşkilatı’ndaki yeri

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 16 Aralık 1991’de Kazakistan bağımsızlığını ilan etti. Geçtiğimiz 30 yılda Kazakistan bir taraftan kendi ulus devletini inşa ederken diğer taraftan da küresel ve bölgesel iş birliğine önem veren, diplomasiye dayalı barışçı bir dış politika izledi.

Büyük Bozkır’daki bu yeni Türk Devletinin dış politikasının en önemli ayaklarından birisi Türk Devletleri Teşkilatı’nın (Türk Konseyi/ Türk Keneşi) kurulma süreci olmuştur. Türk Keneşi’ni inşa eden ruh, Kazakistan’ın hem kendisi gibi Uluğ Türkistan’da yer alan Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi komşuları hem Hazar Denizi’yle sınır olduğu Azerbaycan hem Türkiye hem de köklerini günümüz Merkezi Asya toprakları olarak gören Macaristan ile ortak tarihsel ve kültürel arka planı olan bir teşkilatın kurulmasındaki ısrarcı tutumudur.

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