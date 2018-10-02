Alibaba'nın kurucusundan meslektaşı Trump'a ders

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, kendisi gibi bir iş adamı olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ticareti bir savaş aracı haline getirmesine tepki gösterdi. Jack Ma, "Ticaret, savaşı durdurmak için bir yol. Ticaret, güveni inşa etmek için bir yoldur" dedi.