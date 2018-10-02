Alibaba'nın kurucusundan meslektaşı Trump'a ders

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının uzun süre devam ederse herkese zarar verebileceğini söyledi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü seminerinde konuşan Jack Ma, ticaretin bitmesinin sıcak savaş başlangıcı olduğunu belirterek, "Ticaret, savaşı durdurmak için bir yol. Ticaret, güveni inşa etmek için bir yoldur. Birbirine savaş açmak için bir silah değildir." ifadesini kullandı.
Alibaba'dan geçen ay yapılan açıklamada, Jack Ma'nın şirketteki yönetim kurulu başkanlığını 10 Eylül 2019'da Alibaba’nın üst düzey yöneticisi Daniel Zhang’a bırakacağı duyurulmuştu.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 16:11