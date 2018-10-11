Aligarh Müslüman Üniversitesi'nden Ekber Şah'ı anma programı

Hindistan'da Aligarh Müslüman Üniversitesi (AMU) ve Araştırma Merkezi (CAS) ve Musa Dakri Müzesi işbirliği ile, Babür İmparatoru Ekber Şah'in 476'ncı doğum günü anısına hayatını anlatan bir minyatür sergisi düzenliyor.

Aligarh Müslüman Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Syed Ali Nadeem Rezavi yaptığı konuşmada, "Babür İmparatoru Ekber'in 476. Doğum Yıldönümünü kutlamak için Musa Dakri Müzesi, Aligarh Müslüman Üniversitesi Merkez Müzesi (AMU) işbirliğiyle İleri Araştırma Merkezi (CAS) Bölümü'nü kutlamak için" Hayatını tasvir eden bir Minyatürler Sergisi "düzenleniyor. Ayrıca müzede Akbari Belgeleri, Madeni Paralar ve Madalyon kopyaları olacaktır. Fathpur Sikri'nin bazı arkeolojik eserleri de sergilenecek" dedi.

Ekber Şah tam adıyla Ebü'l-Feth Celâlüddîn Muhammed Ekber Şâh, babası Hümayun Şah'ın ardından 1556-1605 arası Babür İmparatorluğu tahtına geçmiştir. Sind'de bulunan Ömerküt Kalesi'nde doğdu. Babası Hümayun Şah, annesi İran asıllı Hamide Banu'dur. Babürlerin en parlak dönemi Ekber Şah'in padişah olduğu dönemdir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 16:33