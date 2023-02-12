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Altın bileziğini satarak Türkiye'deki depremzedelere gönderdi

Arakanlı Müslümanlar, Türkiye'de yaşanan depremden etkilenenlere insani yardımda bulundu.

Asya 12.02.2023, 21:22
Altın bileziğini satarak Türkiye'deki depremzedelere gönderdi

Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin canına mal olan depremin ardından, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye yönelik yardımlar sürüyor.

Afganistan, Filistin ve Keşmir gibi bölgelerden sonra Arakanlı Müslümanlar da Türkiye'deki depremzedelere insani yardım gönderdi.

Hindistan'a göç eden ve burada yaşamak zorunda kalan Müslüman Arakanlılar, Türkiye'ye gönderilmek üzere insani yardım topladı.

Arakanlı Müslüman aktivist Ali Johar, annesinin de altın bileziğini satarak Türkiye'deki depremzedelere gönderdiğini ifade etti.

Toplanan yardımlar Türkiye'nin Yeni Delhi'deki büyükelçiliğine teslim edildi.

Kaynak: Mepa News

#arakanlı müslümanlar #insani yardım #deprem
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