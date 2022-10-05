Amerika'nın nükleer uçak gemisi Doğu Denizi'ne geri dönüyor
ABD, nükleer enerjili uçak gemisi "USS Ronald Reagan"ı Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasının ardından Güney Kore sularında yeniden konuşlandıracak.
Asya 05.10.2022, 12:21
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin Doğu Denizi'ne döneceği bildirildi.
Daha önce, ABD'nin nükleer motorlu USS Ronald Reagan uçak gemisi, Güney Kore ve ABD Deniz Kuvvetleri'nin 26 Eylül'de başlayan dört günlük tatbikatına katılmak için 23 Eylül'de Güney Kore sularına gelmişti.
Kuzey Kore'nin Japonya'ya balistik füze fırlatmasının ardından bölgede gerilim daha da artmış ve buna karşılık ABD ve Güney Kore de ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne dört karadan karaya füze ateşlemişti.
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