Ana dilinin eğitimde seçmeli olduğu ülke: Tataristan

Tataristan Cumhuriyeti Devlet Konseyi Eğitim, Bilim, Kültür ve Milli Konular Komitesi Başkanı Razil Valeyev Tatar dilinin devlet dili olarak Tataristan’daki okullarda mecburi okutulması gerektiğini ifade etti.

Naberejnıye Çelnı (Yarçallı) şehrinde düzenlenen toplantıda konuşan Valeyev, “Dünyada hiçbir yerde çocuklar devlet dilini seçmeli olarak okumuyorlar. Ana dili eğitimi ve devlet dili eğitimi farklı şeyler. Maalesef bu gerçeği herkes anlamıyor.” diye kaydetti.

Tataristan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı İlsur Hadiullin ise son zamanlarda ana dili eğitimi ve Tatar dilinde okutulan derslerin kalitesini artırma taleplerinin çoğaldığını bildirdi. Okul müdürlerini eğitim kalitesini arttırmaya davet eden Hadiullin, “Ulusal eğitimin formalite göstergelerine ihtiyacımız yok. Öğretmenlerin en iyi başarısı çocukların bilgi, beceri ve hayata hazırlık seviyeleri (ile ölçülmelidir).” ifadeleri kullandı.

Daha önce, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde, bin 200 öğretmenin Tatar dili eğitimi vermeyi sonlandırdığı bildirilmişti.

Kaynak: qha