Anak Krakatau Yanardağı patladı: Dumanlar 3 kilometre yükseğe çıktı

Endonezya'nın batısındaki Anak Krakatau Yanardağı'nda pazar günü yeni patlamalar meydana geldi.

Son patlamanın, bu yıl içinde kaydedilen 21 püskürtmenin en büyüğü olduğu belirtilirken, şu ana kadar yetkililer tarafından can kaybı rapor edilmedi.

Patlamada kül ve dumanlar 3 bin metre yüksekliğe kadar ulaştı. Yanardağın etrafında iki kilometre çapında bir güvenlik çemberi oluşturan yetkililer, ikinci bir emre kadar bölgeye yaklaşılmaması talimatını verdi.

Anak Krakatau Yanardağı'nda 19 Aralık 2018'te meydana gelen patlamalar tsunamiye neden olmuş, Cava ve Sumatra adalarının kıyılarında yaşayan en az 430 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Endonezya'da Merapi, Rinjani, Bromo, Semeru, Anak Karakatu, Agung, Kerinci, Sumbing, Batur, Sibayak ve Sinabung, volkanik hareketliliğin en aktif olduğu yanardağlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Euronews