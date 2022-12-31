Ang San Suu Çii'ye 7 yıl daha

Ang San Suu Çii hakkında geçen yıl aralık ayından bu yana farklı tarihlerdeki mahkeme kararlarında, 26 yılı bulan hapis cezası istenmişti.

2021 yılındaki askeri darbe sonucu tutuklanan Suu Çii, yine kapalı celsede görülen son davada ülkenin fiili lideri görev yaptığı dönemde özel amaçlar için kiraladığı ve kullandığı iddia edilen helikopter yüzünden suçlu bulunarak, 7 yıl daha ilave hapis cezası aldı.

Ang San Suu Çii, son 13 aydır seçim kampanyası sırasında Covid-19 kurallarını ihlal etmek, devletin gizli bilgilerini kullanmak, ülkenin seçim komisyonunu etkilemek, telsiz bulundurmak gibi çok farklı suçlardan mahkum oldu.

Kaynak: Euronews