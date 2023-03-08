Ankara-Şam yakınlaşmasında yeni gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye arasında gerçekleşmesi planlanan görüşme hakkında bir açıklama yaparak söz konusu görüşmelere Rusya'nın yanı sıra İran'ın da katılacağını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, "Moskova'da teknik toplantı için davet aldık" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı ağırladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı açıklamada Suriye ile Türkiye arasında düzenlenecek görüşmelere Rusya dışında İran'ın da katılacağını ifade etti. Çavuşoğlu, görüşmenin Moskova'da yapılacağını sözlerine ekledi.

Söz konusu toplantı ilk etapta bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak. Daha sonra gerek görülmesi halinde bakanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirilecek.

Basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, "Irak Kürdistan bölgesinden kaynaklanan terörizm, Afganistan'dan kaynaklanan DEAŞ terörizmi, bizim ortak endişelerimizi oluşturuyor. İki ülke arasında terörizmle mücadele konusunda üst düzey güvenlik işbirliği mevcut. İran olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ülkelerin kendilerini savunma konusunu meşru hak olarak görüyoruz. Terörizm hangi gruptan gelirse gelsin, biz buna inanıyoruz. İyi veya kötü terörizm diye bir şey yoktur. Terörizm, çok kötü bir olaydır. Türkiye'nin güvenliğini, İran'ın güvenliği olarak biliyoruz." dedi.

Abdullahiyan, Çavuşoğlu'yla sınır ticaretine ilişkin de görüşmeler yaptıklarını aktararak bu konuda henüz çok ilerleme kaydedilemediğini, daha fazla açılım ve ilerleme beklentileri olduğunu dile getirdi.