Arabasını yayaların üzerine sürdü, 5 kişiyi öldürdü

Xinhua'daki habere göre, Dalian Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, sürücünün otomobilini caddede yolun karşısına geçenlerin üzerine sürdüğü belirtildi.

Olayda 5 kişi öldü, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücü polis tarafından yakalanırken, soruşturma başlatıldı.

Çin'de daha önce de öğrencileri veya geniş caddelerde yayaları hedef alan olaylar yaşanmıştı. Çin hükümeti olayın faillerini genelde "psikolojik sorunlu" olarak açıklıyor.

AA