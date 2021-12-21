Arakanlı mültecilerin okulları kapatılıyor

Bangladeş hükümetine Arakanlı mültecilerin okullarını kapatma kararından vazgeçmesi çağrısı yapıldı. Okulların kapatılması durumunda yaklaşık 30 bin çocuğun eğitimden uzak kalacağı bildirldi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne bilgi veren dört Arakanlı öğretmen ve iki toplum lideri okulların kapatıldığını ancak bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Insan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan çağrıda "Bangladeş'in Arakanlı mülteci çocukların okullarını kapatma kararı eğitim haklarını kitlesel olarak ihlal ediyor" denildi. Örgütün çocuk hakları direktörü Bill Van Esveld tarafından yapılan açıklamada "Bu acımasız karardan dönülerek Arakanlı çocukların eğitim alması, özellikle Myanmar'a güvenli olduğunda geri dönebildiklerinde kritik önem taşıyacaktır" ifadesi yer aldı.

Bangladeş hükümeti 2017 yılı ağustosunda Myanmar ordusunun şiddetinden kaçan Arakanlı müslümanlara kapılarını açarak sayısız can kurtarmıştı. Ancak kısmen mültecilerin topluma entegre olmasını önlemek amacıyla hükümet Arakanlı çocukların hak ve özel okullara girişini engelliyor. Myanmar sınırındaki Cox Bazar mülteci kampında insani gruplarca sunulan eğitime de katı kısıtlamalar uygulanyor. İnsan Hakları izleme Örgütü, bu kararla çocukların eğitimi için varolan alternatif eğitim imkanlarının da ellerinden alındığını belirtiyor.

Kararla hangi okullar kapatılıyor?

Söz konusu karar, 13 Aralık 2021'de Bangladeş'te 400 bin kadar okul çağındaki çocuğun barındığı mülteci kamplarındaki eğitim politikalarından sorumlu Mülteci Boşaltma ve Geri Dönüş Komiserliği tarafından alındı.

19 maddelik karar ile uluslararası bağışçılarca fonlanan insani grupların desteğiyle barınaklarda yürütülen Bangladeş hükümetinin onayladığı yaygın eğitim faaliyetleri veren "evde eğitim merkezleri" kapatıldı. Bu merkezlerde yaklaşık 22 bin Arakanlı çocuğun kayıtlı olduğu bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler'in mültecilerle ilgili birimi UNHCR'ın verilerine göre 92 bin öğrenci, bambudan yapılma tek katlı "öğrenme merkezlerinde" Bangladeş hükümetince onaylı yaygın eğitim dersleri alıyor. Günde üç sefer yapılan dersler sadece ikişer saattten oluşuyor.

Söz konusu kararla ayrıca bütün özel öğrenme merkezleri de kapatıldı. Bu merkezler Arakanlı öğretmen gönüllüleri tarafından kurulan toplum okullarını kapsıyor. 10 bin çocuğun kayıtlı olduğu bu okullarda Bangladeş hükümetinin onayı olmayan Myanmar müfredatı okutuluyor.

Okullar neden önemli?

İnsani yardım çalışanları evde öğrenimin eğitim ve psikolojik destek açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bu okullara giden öğrencilerin yüzde 84'ünün kız öğrenciler olduğunu belirten çalışanlar toplum okullarının da özellikle eğitim seçenekleri çok az olan ergenlik çağındakiler için önemli olduğunu vuruluyor. Bu merkezlerin ayrıca 22 Eylül'de kaldırılan ancak 18 ay boyunca uygulanan Covid-19 pandemisine bağlı kısııtlamalar süresince Arakanlı çocuklara sunulan tek eğitim olanağı olduğuna da dikkat çekiliyor.

Kaynak: Euronews