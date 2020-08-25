Arakanlı Müslümanlar, Myanmar'ın katlettiği binlerce sivili kamplarda sessizce andı

Myanmar ordusunun, 25 Ağustos 2017'de silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde sivillere yönelik katliamından kaçarak Bangladeş'teki kamplara yerleşen Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), katliamın 3. yılında hayatını kaybedenleri sessiz dualarla andı.

Yıllardır sistematik zulme maruz kaldıkları Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'in Cox’s Bazar bölgesindeki kamplara yerleşen 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman kaldıkları derme çatma barınaklarda, Arakan'da Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin başlattığı kitlesel şiddet eylemlerinde yaşamını yitiren binlerce kişi için dua etti.

Arakanlı Müslümanlar, "Ronhingya Soykırımı Anma Günü"nde kayıplarını anarken Bangladeş'in kamplarda toplanılmasını yasaklaması nedeniyle bir araya gelemedi.

Arakanlı Müslümanların ileri gelenlerinden Rahmat Karim, ev sahibi ülkenin kararına saygı duyduklarını ve Kovid-19'u da göz önüne alarak bu yıl soykırım gününü, Allah'a hayatını kaybedenler ve baskı altındakiler için sessizce dua ederek geçireceklerini ifade etti.

- BM'ye soykırımı resmi olarak tanıma çağrısı

Bu arada, Arakanlı Müslümanların haklarını savunan 10 dernek tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik vahşetinin resmen "soykırım" olarak kabul etmesi çağrısı yapıldı.

"Hala haklarımız yok ve Myanmar'daki Rohingyalar ve diğer etnik gruplar bu tehditle karşı karşıya çünkü BM bunu resmi olarak soykırım ilan etmedi." ifadesi kullanılan açıklamada, Rohingya halkının, sistematik bir plan yoluyla ve General U Ne Win'in yönetime geldiği 1960'tan bu yana Myanmar hükümeti ile aşırıcı politikacıların yapısal niyetleriyle gizli bir soykırım tehdidi altında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Myanmar hükümetinin "birleşik silahlı vahşi grupları"nın insanları topluca öldürdüğü, köyleri ateşe verdiği, çocukları ateşe attığı, kapılarını kilitlediği evleri ateşe vererek insanları diri diri yaktığını, kadın erkek demeden insanları kestiği, eşyaları çaldığı, kadın ve kız çocuklarına tecavüz ettiği ve sebepsizce gözaltına aldığı ifadesine yer verildi.

BM ve Avrupa Birliği gibi uluslararası aktörlere Arakanlı Müslümanlar için adaletin sağlanması çağrısı yapılan açıklamada, Arakanlıların eşit haklarla evlerine dönme umudu aktarıldı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. Askerler 34 bin Arakanlı Müslüman'ı ateşe atarken, 114 bin Rohingya'yı da darbetti.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 16:44