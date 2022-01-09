Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta korkutan yangın
Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların yaşadığı kamp alanında yangın çıktı.
Asya 09.01.2022, 16:42
Yaklaşık 21 bin Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu 16 numaralı kamp alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.
TİKA'nın yardım dağıtım alanı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) barınmaları için Müslümanlara tahsis ettiği bambu evlerin de bulunduğu bölgedeki yangına müdahale ediliyor.
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