Arakanlılar, ağır yaşam koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyor

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlılar, ağır yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor.

Kentteki 34 mülteci kampında bir milyonu aşkın Arakanlı Müslüman yaşıyor.

Dünyanın en büyük mülteci kampı olarak bilinen Cox's Bazar’daki Arakan Mülteci Kampı’nda zorlu koşullar dikkati çekiyor. Gıda ve temiz suya ulaşma imkanları sınırlı olan kamp sakinlerinden en büyük mağduriyeti kadınlar ve çocuklar yaşıyor.

Kaldıkları bambu evlerde yardım kuruluşlarının desteğiyle yaşam savaşı veren Arakanlı kadınların yüzleri, yaşadıkları yoksulluğu, çaresizliği, doğdukları topraklara özlemi ve umutsuzluğu anlatıyor.

Temel insan hakkı eğitimden bile yoksun çocuklar ise dışarı çıkmaları yasak olduğu için kampta zaman geçirmenin türlü yollarını buluyor.

Bazen basit bir oyuncak bazense küçük kardeşleri, çocukları bu zorlu şartlardan koparıyor ve gözlerinin içinin gülmesine vesile oluyor.