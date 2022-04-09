Arakanlılar Türk hekimlerine emanet

Ülkelerindeki zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan, binlerce Arakanlı Müslüman mülteci, Türk hekimlerine emanet.

Türkiye, AFAD koordinasyonunda Cox's Bazar bölgesindeki Müslüman mültecilere sağlık hizmeti götürüyor.

2018 yılında AFAD tarafından bölgeye yapılan "Ağır İklim Tipi" Türk Sahra Hastanesi’nde cerrahi operasyonlar dahi yapılabiliyor.

Hastanede 7 uzman, 3 pratisyen hekim görev yapıyor. Ortopedi, genel cerrahi, kadın doğum, çocuk cerrahisi, dahiliye ve çocuk hastalıkları branşlarında poliklinik hizmeti veriliyor.

"Çoğu hastaneden fazla ameliyat yapılıyor"

Hastanede görevli Cerrahi Uzmanı Dr. İlker Akar da, günde aşağı yukarı 12-14 ameliyat yaptıklarını ve bunun da çoğu hastaneden fazla ameliyat sayısı yaptığını söylüyor.

Günde yaklaşık 1500 hasta başvurduğu hastanenin 50 yatağı bulunuyor.

Hastanede tedavi tamamen ücretsiz. Ayrıca, ilaçlar da bedelsiz olarak veriliyor.

Öte yandan hastanede, Müslüman mülteciler ve yerli halk da istihdam ediliyor.